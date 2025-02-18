Греческий журналист Петротос: у Гарсии есть проблема — это высокая травматичность

Греческий журналист Костас Петротос высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак». Петротос отметил высокую травматичность игрока и назвал её одной из главных проблем Гарсии.

– Ливай Гарсия – хороший нападающий и одна из главных причин, по которой АЕК выиграл чемпионат в сезоне-2022/2023. Но есть проблема – это высокая травматичность футболиста. Если он в форме, то действительно хороший игрок. Да, он ни разу не пропускал больше месяца, но по две недели относительно регулярно.

– Был ли за последнее время интерес к нему со стороны действительно больших клубов?

– Думаю, АЕК продал его, потому что летом 2023 года у них было большое предложение от «Ланса». Но тогда они не приняли его. А после этого как раз и началась та самая череда травм. Теперь это был их второй шанс, и они не упустили его. Ведь трансфер в «Спартак» – возможность очень хорошо заработать, — приводит слова Петротоса «РБ Спорт».

Напомним, о переходе было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.