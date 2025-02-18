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«Рубин» в меньшинстве обыграл «Сочи» в товарищеском матче, забив дважды за две минуты

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Сочи» в товарищеском матче, забив дважды за две минуты
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались казанский «Рубин» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:0 в пользу «Рубина».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи, Россия
1:0     2:0    
Удаления: Безруков – 63' / нет

На 63-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Руслан Безруков. На 72-й минуте футболисты казанской команды забили свой первый мяч встречи, а на 73-й минуте — второй.

«Рубин» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге восьмое место, набрав 26 очков в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

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