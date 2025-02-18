«Рубин» в меньшинстве обыграл «Сочи» в товарищеском матче, забив дважды за две минуты

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались казанский «Рубин» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:0 в пользу «Рубина».

На 63-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Руслан Безруков. На 72-й минуте футболисты казанской команды забили свой первый мяч встречи, а на 73-й минуте — второй.

«Рубин» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге восьмое место, набрав 26 очков в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.