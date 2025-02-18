«Химки» со счётом 1:6 проиграли «КАМАЗу» из Первой лиги в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Химки», выступающие в Российской Премьер-Лиге, и «КАМАЗ», представляющий Мелбет Первую лигу. Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу команды из Набережных Челнов.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
18 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 6
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Апеков – 32' 0:2 Фартуна – 54' 0:3 Лаук – 57' 0:4 Лаук – 65' 1:4 Мирзов – 71' 1:5 Дерюгин – 86' 1:6 Фартуна – 89'
Единственный гол подмосковной команды в игре забил нападающий Резиуан Мирзов.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В свою очередь, после 21 тура Первой лиги «КАМАЗ» заработал 22 очка и на текущий момент располагается на 13-й строчке.
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