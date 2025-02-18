«Химки» со счётом 1:6 проиграли «КАМАЗу» из Первой лиги в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Химки», выступающие в Российской Премьер-Лиге, и «КАМАЗ», представляющий Мелбет Первую лигу. Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу команды из Набережных Челнов.

Единственный гол подмосковной команды в игре забил нападающий Резиуан Мирзов.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В свою очередь, после 21 тура Первой лиги «КАМАЗ» заработал 22 очка и на текущий момент располагается на 13-й строчке.

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