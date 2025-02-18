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Деменко: разговоры об отставке Осинькина начнутся, если «Крылья» сыграют плохо пару туров

Деменко: разговоры об отставке Осинькина начнутся, если «Крылья» сыграют плохо пару туров
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Бывший футболист ряда российских клубов Максим Деменко высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов» после смены руководства клуба.

«Я слышал разговоры, что Осинькин и Пименов не поладили и Руслан хотел привести в «Крылья Советов» Гуренко. Для тренера самое главное — работа и результат. Будет очень жалко, если Осинькин покинет клуб. Мне кажется, это самая оптимальная кандидатура для «Крыльев Советов». Если у команды будет положительный результат, вряд ли руководство клуба создаст какие-то проблемы Осинькину. Тем более Игорь Витальевич провёл все зимние сборы с командой, и менять его за 1,5 недели до возобновления РПЛ — это неправильно по отношению к команде.

Нам тяжело понять, что сейчас делают руководители «Крыльев», но футболисты точно не воспримут положительно отставку Осинькина. Однако новые руководители будут искать ошибки. Если команда пару туров сыграет неудачно, сразу же начнутся разговоры об увольнении», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вместо Вадима Андреева пост гендиректора «Крыльев» занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На должность заместителя генерального директора был назначен бывший российский футболист Руслан Пименов.

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