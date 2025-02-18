«Зенит» может заплатить € 20 млн за 28-летнего полузащитника «Крузейро» — Itatiaia

«Зенит» готов предложить «Крузейро» € 20 млн с учётом бонусов за 28-летнего полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейру. Об этом сообщает Itatiaia.

По информации источника, переговоры между клубами запланированы на 19 февраля.

Перейра выступает в составе «Крузейро» с июля 2023 года. За этот период бразильский полузащитник принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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