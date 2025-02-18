Футболисты «Манчестер Юнайтед» теряют веру в игровую систему Аморима — Daily Mail

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» постепенно теряют веру в игровую систему главного тренера команды Рубена Аморима, поскольку результаты «красных дьяволов» становятся только хуже. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты считают, что в матчах, когда «Манчестер Юнайтед» побеждает, команде удаётся сделать это в основном за счёт мастерства игроков или везения, а не тактических идей Аморима.

После 25 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 29 очков и на текущий момент занимают 15-е место, находясь в 12 очках от зоны вылета. Аморим занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года.

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