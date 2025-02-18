«Милан» — «Фейеноорд»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Милан» и «Фейеноорд». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Уокер, Павлович, Эрнандес, Рейндерс, Пулишич, Леау, Феликс, Хименес, Тшау, Муса.

«Фейеноорд»: Велленройтер, Рид, Белен, Ганцко, Смал, Модер, Миламбо, Мусса, Пайшао, Редмонд, Буэно.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. Отметим, что «россонери» завершили общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Фейеноорд» занял 19-е место. В активе команды 13 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».