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Дьяков: от аренды Зиньковского в «Крылья Советов» все стороны останутся только в плюсе

Дьяков: от аренды Зиньковского в «Крылья Советов» все стороны останутся только в плюсе
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об аренде полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов».

«Конечно, Зиньковскому важна игровая практика, а в «Спартаке» он давно не играл. Аренда пойдёт на пользу и Антону и «Крыльям Советов», ведь он поможет команде сохранить прописку в РПЛ, а к тому же там Осинькин, которого он знает с самого детства. От этой аренды все стороны останутся только в плюсе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.

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