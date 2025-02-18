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Овчинников: если «Зенит» и «Спартак» потратили большие деньги, не значит, что они заиграют

Овчинников: если «Зенит» и «Спартак» потратили большие деньги, не значит, что они заиграют
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Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о готовности «Зенита» и «Спартака» к возобновлению нынешнего сезона РПЛ.

«Не могу сказать, что «Зенит» и «Спартак» лучше всех готовы к возобновлению РПЛ. Первые четыре тура покажут готовность каждой команды и кто на что будет претендовать. Если эти клубы потратили большие деньги, не значит, что они заиграют. Большая разница — финансовая составляющая и игра на поле. Но от «Зенита» и «Спартака» все будут ждать только победы в чемпионате. Когда вкладываются миллионы, хочется видеть, как футболист выходит и показывает что-то фееричное. Если этого не произойдёт, значит, не повезло», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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