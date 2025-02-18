«Обещайте, что я не умру». Тороп — врачам после травмы головы в матче с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп просил медиков не дать ему умереть после того, как он получил травму головы в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), который состоялся 15 мая 2024 года. Диалог голкипера красно-синих с врачами состоялся во время его транспортировки в больницу на машине скорой помощи, он приводится во втором эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!».
Тороп. Сезон закончился?
Врач. Осталось две игры.
Тороп. А счёт какой?
Врач. 0:0. Второй тайм начался. Мы тебе будем говорить сейчас.
Тороп. Обещайте, что я не умру.
Врач. Что-что?
Тороп. Что я не умру.
Врач. Нет, ты не умрёшь. Всё хорошо. Слав, 100%.
Тороп. Я не хочу умирать.
Напомним, Тороп столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. В результате вратарь ЦСКА получил перелом лицевой кости.
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