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«Обещайте, что я не умру». Тороп — врачам после травмы головы в матче с «Зенитом»

«Обещайте, что я не умру». Тороп — врачам после травмы головы в матче с «Зенитом»
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп просил медиков не дать ему умереть после того, как он получил травму головы в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), который состоялся 15 мая 2024 года. Диалог голкипера красно-синих с врачами состоялся во время его транспортировки в больницу на машине скорой помощи, он приводится во втором эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

Тороп. Сезон закончился?
Врач. Осталось две игры.

Тороп. А счёт какой?
Врач. 0:0. Второй тайм начался. Мы тебе будем говорить сейчас.

Тороп. Обещайте, что я не умру.
Врач. Что-что?

Тороп. Что я не умру.
Врач. Нет, ты не умрёшь. Всё хорошо. Слав, 100%.

Тороп. Я не хочу умирать.

Напомним, Тороп столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. В результате вратарь ЦСКА получил перелом лицевой кости.

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