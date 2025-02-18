Игорь Акинфеев: никогда не буду рассказывать, что в 68 лет я лучше 20-летнего пацана

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему он не вышел в стартовом составе в ответном матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), который состоялся 15 мая 2024 года.

«В принципе, игра чемпионата показала, что Слава [Тороп] сыграл достаточно хорошо. И через три-четыре дня – клянусь, даже если бы я был здоров, смысла не было менять. По одной простой причине: человек сыграл хорошо.

Вы что, думаете, он сыграет 12 матчей, а тут пенсионер (Акинфеев говорит про себя. – Прим. «Чемпионата»): «Дай-ка я сыграю в финале!»

Да нет, конечно! Я никогда не буду закрывать кому-то дорогу или рассказывать, что в 68 лет я лучше 20-летнего пацана. Бред сумасшедшего вообще!» – сказал Акинфеев в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».

По словам врача команды Эдуарда Безуглова, у Акинфеева было воспаление сухожилия в стопе, но к финальному матчу его состояние улучшилось, и по медицинским показаниям он был готов играть.

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 17 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.