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Испанский радиоведущий: Захаряну будет сложно закрепиться в «Реале Сосьедад»

Испанский радиоведущий: Захаряну будет сложно закрепиться в «Реале Сосьедад»
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Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна поделился мнением о 21-летнем российском полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Не считаю, что Захарян покинет «Реал Сосьедад». Клуб делает на него ставку, и я думаю, что ему дадут возможность доказать свою ценность в следующем сезоне после тяжёлой травмы, из-за которой он так много пропустил.

Сейчас Захарян не играет, потому что он долгое время пропустил из-за травмы лодыжки. Игроки на его позиции находятся в лучшей форме, чем он. Арсену будет сложно закрепиться в команде», — приводит слова Таберна Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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