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Защитник «Факела» Дзиов: я считал, что Кордоба какой-то русский пацанчик

Защитник «Факела» Дзиов: я считал, что Кордоба какой-то русский пацанчик
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Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов рассказал, с какой командой ему было тяжелее всего играть, а также о том, что он не знает многих футболистов Российской Премьер-Лиги.

— Провели по 90 минут против трёх первых команд — «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Против кого пришлось сложнее всего?
— Назову «Спартак». Тот матч мы играли в гостях, и я вышел правым защитником — на непривычной позиции. Там мне пришлось очень много набегаться. А вот кто из футболистов запомнился больше всего, не могу сказать — я многих не знаю. Даже пацаны прикалываются с этого. Мне говорят, что это звезда в РПЛ, а я либо не углублялся, либо вообще не знал такого игрока. Понятное дело, знаю Смолова, Дзюбу, но не могу сказать, с кем было сложнее всего, не вспомню.

— Тогда вопрос на засыпку: как зовут здоровенного темнокожего нападающего «Краснодара», который много забивает?
— Вот тут смешная история, я его знаю. Мне пацаны про него говорили, а я вообще не слышал про такого футболиста. Кордоба, Кордоба. А я думал, что это сокращённо от Кордобов, считал, что какой-то русский пацанчик, даже представления не имел, как он выглядит, — приводит слова Дзиова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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