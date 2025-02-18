«Аталанта» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянская «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслужит бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый стыковой матч между командами закончился победой «Брюгге» со счётом 2:1. Отметим, что «Аталанта» завершила общий этап Лиги чемпионов УЕФА на девятом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Брюгге» — 24-й (11 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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