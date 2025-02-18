Дьяков: увольнение Осинькина из «Крыльев» будет ошибкой, он многое сделал для клуба

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов» после смены руководства клуба.

«Вокруг Осинькина долго идут разговоры об отставке, но вряд ли произойдут изменения в тренерском штабе «Крыльев Советов» до возобновления сезона. Думаю, ближайшие матчи станут показателем для руководства клуба и Осинькина. Мне кажется, увольнение Осинькина будет ошибкой, он многое сделал для клуба. «Крылья» — это не та команда, которая претендует на высокие места. Самое главное — сохранить прописку и быть где-то в середине. Но у руководства своё видение, нельзя ничего отрицать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вместо Вадима Андреева пост гендиректора «Крыльев» занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На должность заместителя генерального директора был назначен бывший российский футболист Руслан Пименов.