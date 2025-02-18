Неймар раскритиковал бразильский футбол за проведение матчей на искусственном газоне

Нападающий «Сантоса» Неймар выразил недовольство тем, что матчи в Бразилии на профессиональном уровне проводятся на искусственном покрытии.

«Тревожно наблюдать за тем, в каком направлении развивается бразильский футбол. Абсурдно, что нам приходится обсуждать использование искусственной травы на наших полях.

Объективно, учитывая масштабы и представительство нашего футбола, такой вариант даже не должен рассматриваться. Решение проблемы с плохим газоном — сделать хороший газон, это так просто.

В самых уважаемых лигах мира к игрокам прислушиваются и инвестируют в обеспечение качества поля на стадионах. Если Бразилия хочет окончательно стать ведущим игроком на мировом футбольном рынке, то первым шагом должно стать повышение качества покрытия, на котором выступают и тренируются футболисты.

В профессиональный футбол не играю на синтетической траве», — написал Неймар в своём аккаунте в социальной сети.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: