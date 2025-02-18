Дьяков: видимо, в «Краснодаре» не видят смысла брать футболистов для количества

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о работе «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой. Напомним, чёрно-зелёные не приобрели ни одного игрока в зимнее трансферное окно — 2025.

«По тому, как «Зенит» и «Спартак» провели селекцию зимой, можно сказать, что они лучше остальных готовы к РПЛ. Команды потратили большие деньги, но только концовка сезона покажет, кто прав. На сегодняшний день на бумаге эти клубы являются главными претендентами на чемпионство.

Что касается отсутствия трансферов у «Краснодара», значит, тренер и руководство довольны нынешним составом и не видят смысла брать футболистов для количества. Возможно, в клубе хотели усилиться точечно, но не получилось», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.