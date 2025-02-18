Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Ахмате» сообщили о договорённости со «Спартаком» по аренде Зорина

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Даниила Зорина, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«С Зориным всё получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа.

Занимаемся усилениями, всё сложно, но мы стараемся», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Зорина с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Самые титулованные футбольные клубы России: