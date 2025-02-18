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В «Ахмате» сообщили о договорённости со «Спартаком» по аренде Зорина

В «Ахмате» сообщили о договорённости со «Спартаком» по аренде Зорина
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Даниила Зорина, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«С Зориным всё получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа.

Занимаемся усилениями, всё сложно, но мы стараемся», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Зорина с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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