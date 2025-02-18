Сын Джанлуиджи Буффона вызван в юношескую сборную Чехии

Луи Буффон, сын бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, получил вызов в сборную Чехии U18.

Луи имеет итальянское и чешское гражданства, так как матерью футболиста является бывшая супруга Буффона, чешская фотомодель Алёна Шередова.

Вызов 17-летнего полузащитника является частью программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией. Отмечается, что решение о вызове Луи в национальную команду было принято после разговора с его матерью.

Луи Буффон выступает за молодёжную команду «Пизы». Впервые попал в заявку основной команды на матч Серии B с «Чезеной» (1:1) в воскресенье, 16 февраля.