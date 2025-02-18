Овчинников: если Федорищев обратил внимание на футбол, в «Крыльях» будет чистка

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал новость о смене руководства в самарских «Крыльях Советов».

«Про «Крылья Советов» очень сложно говорить после заявлений губернатора Самарской области. Очевидно, кто-то из руководства клуба пришёл и предоставил ему информацию, спровоцировавшую эти заявления. Теперь из команды ушло старое руководство. Раз губернатор обратил такое пристальное внимание на футбол, в клубе произойдёт серьёзная чистка.

Судьба Осинькина в команде будет зависеть от того, как «Крылья Советов» начнут вторую часть РПЛ. В отличие от Кощея Бессмертного, у него нет яйца и иголки. Его жизнь в его руках. Если у Осинькина всё пойдёт хорошо, никаких претензий к нему не будет», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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