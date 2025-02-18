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Стали известны новые подробности по возможному трансферу Перейры в «Зенит»

Стали известны новые подробности по возможному трансферу Перейры в «Зенит»
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«Зенит» не обращался напрямую в «Крузейро» с целью приобрести 28-летнего полузащитника Матеуса Перейру. Санкт-петербургский клуб действует через окружение футболиста, которое сообщило бразильскому клубу об интересе к хавбеку со стороны действующего чемпиона России. Об этом сообщает Central da Toca.

По информации источника, ранее интерес к Перейре также проявлял «Краснодар».

Подчёркивается, что в переговорном процессе участвует саудовский «Аль-Хиляль», которому принадлежит 50% прав на 28-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» предложил «Крузейро» € 20 млн с учётом бонусов за потенциальный трансфер Перейры.

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