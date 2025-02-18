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«Барселона» готова продлить контракт с 36-летним Левандовским до 2027 года — Sport.es

«Барселона» готова продлить контракт с 36-летним Левандовским до 2027 года — Sport.es
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«Барселона» намерена пролонгировать трудовое соглашение с 36-летним нападающим Робертом Левандовским до 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в скором времени контракт польского футболиста будет автоматически продлён до 2026 года, поскольку он примет участие в 55% матчей сине-гранатовых. Теперь руководство каталонского клуба рассматривает вариант с тем, чтобы оставить Левандовского в команде до 2027 года.

Подчёркивается, что с учётом хороших отношений между «Барселоной» и Левандовским ожидается, что продление контракта будет достигнуто без особых проблем. Сам футболист крайне заинтересован в проекте сине-гранатовых под руководством Ханс-Дитера Флика.

В новом трудовом соглашении польского нападающего будет прописан ряд бонусов за достижение определённых целей.

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