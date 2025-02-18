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Дьяков: немного странно, что руководство «Динамо» не хочет продлить контракт с Личкой

Дьяков: немного странно, что руководство «Динамо» не хочет продлить контракт с Личкой
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Немного странно, что Личка не заинтересован в продлении контракта с командой. Всё-таки в прошлом сезоне была борьба за чемпионство, и всё решилось на последних минутах, а сейчас всего четыре очка до первого места. Если же Личка хочет остаться в клубе и продолжать работу, выглядит немного странным решение со стороны руководства «Динамо» о непродлении контракта», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Марцел возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под руководством чешского специалиста бело-голубые провели сезон-2023/2024, завершив кампанию на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее Личка работал во главе «Оренбурга», а также возглавлял брестское «Динамо» и чешский клуб «Хмел».

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