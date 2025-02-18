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Тренер «Ахмата» Ташуев: «ПСЖ» не стал бы брать Сафонова просто так

Тренер «Ахмата» Ташуев: «ПСЖ» не стал бы брать Сафонова просто так
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением об игре российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«А что, «ПСЖ» брал Сафонова просто так, чтобы он был? Это же не просто клуб, куда берут кого попало. Ясно, что изучали его, его качества — и не два матча, и не три, а длительное время. Поэтому он оправдывает доверие, в том числе и «ПСЖ».

Выступление в одном из сильнейших клубов мира, игра в чемпионате Франции — большая мотивация и для самого Матвея. Другая мотивация — конкуренция с Доннаруммой, одним из лучших вратарей мира. Это всё подталкивает к прогрессу», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. За переход россиянина чемпионы Франции заплатили «быкам» € 20 млн. В текущем сезоне в активе Сафонова 10 матчей за парижский клуб во всех турнирах. В них вратарь пропустил шесть мячей.

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