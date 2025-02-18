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Сенников — о назначении Пименова в «Крылья Советов»: уверен, что он поможет клубу

Сенников — о назначении Пименова в «Крылья Советов»: уверен, что он поможет клубу
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о смене руководства в «Крыльях Советов». Накануне стало известно, что известный российский экс-футболист Руслан Пименов назначен заместителем генерального директора в самарском клубе.

– Я не удивлён, у Руслана отличные организаторские способности. Уверен, что он поможет клубу. В Самаре как раз неразбериха была, а он придёт и всё наладит. Это футбольный человек, по спортивной части он точно поможет.

– Не обидно, что Пименов – локомотивец, а в клубе, которому он столько отдал, оказался не востребован?
– Он поступательно идёт, шаг за шагом. Чтобы идти в «Локомотив», нужен определённый опыт. Хорошо поработает в Самаре – пригласят ещё куда-нибудь выше. Это как с карьерой футболиста, — приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками.

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