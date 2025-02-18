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«Милан» — «Фейеноорд»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Эрнандеса

«Милан» — «Фейеноорд»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Эрнандеса
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В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Фейеноорд». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу «Милана».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'

На 51-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. Отметим, что «россонери» завершили общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Фейеноорд» занял 19-е место. В активе команды 13 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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