Канчельскис: почему «Спартак» — народная команда? Какие гладиаторы у нас были?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Динамо» Андрей Канчельскис объяснил, почему он считает, что московский «Спартак» не является народной командой.

— Однажды вы сказали, что не «Спартак» является народной командой, а «Торпедо». Вы до сих пор так считаете?

— «Торпедо» — автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому — народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?

— То есть в понятие народности надо вкладывать не популярность, не количество подписчиков, фанатов, а именно к чему ближе народ?

— Заводчане приходили на стадион, поэтому в моём понимании «Торпедо» — народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает. Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100%. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то? — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Российский полузащитник выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

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