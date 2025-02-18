Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: почему «Спартак» — народная команда? Какие гладиаторы у нас были?

Канчельскис: почему «Спартак» — народная команда? Какие гладиаторы у нас были?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Динамо» Андрей Канчельскис объяснил, почему он считает, что московский «Спартак» не является народной командой.

— Однажды вы сказали, что не «Спартак» является народной командой, а «Торпедо». Вы до сих пор так считаете?
— «Торпедо» — автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому — народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?

— То есть в понятие народности надо вкладывать не популярность, не количество подписчиков, фанатов, а именно к чему ближе народ?
— Заводчане приходили на стадион, поэтому в моём понимании «Торпедо» — народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает. Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100%. Но я не думаю, что их можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то? — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Российский полузащитник выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами.

Материалы по теме
В «Ахмате» сообщили о договорённости со «Спартаком» по аренде Зорина

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android