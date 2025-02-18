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Стало известно, почему «Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по Жерсону на € 20+8 млн

Стало известно, почему «Фламенго» отклонил предложение «Зенита» по Жерсону на € 20+8 млн
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Технический директор «Фламенго» Жозе Боту провёл встречу с отцом 27-летнего полузащитника красно-белых Жерсона, на которой он объяснил, почему клуб отказался осуществлять трансфер бразильского футболиста в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые предлагали «Фламенго» € 20+8 млн за переход Жерсона, из которых € 20 млн — в качестве фиксированной суммы, и ещё € 8 млн — в виде бонусов. Однако красно-чёрные сразу же отклонили данное предложение, объяснив это отсутствием желания продавать важного для команды футболиста в преддверии клубного чемпионата мира, где «Фламенго» сыграет в одной группе с «Челси», «Леоном» и «Эсперансом».

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