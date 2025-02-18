Дьяков: не думаю, что «Динамо» что-то потеряет с уходом Гагнидзе в «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход грузинского полузащитника Луки Гагнидзе в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Гагнидзе был футболистом ротации в «Динамо», а не основы, поэтому получал не так много игрового времени. Наверное, у самого игрока была заинтересованность в аренде, чтобы больше играть. А «Динамо» не стало препятствовать уходу футболиста в другой клуб до конца сезона. Для «Крыльев Советов» Гагнидзе — это усиление, но не думаю, что «Динамо» с что-то потеряет его уходом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лука Гагнидзе присоединился к «Динамо» летом 2021 года, перейдя за € 1,5 млн из «Динамо» Тбилиси. В нынешнем сезоне грузинский футболист провёл на поле за московскую команду 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года.