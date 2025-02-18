Руслан Нигматуллин высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и США

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче национальной команды России со сборной США.

«Провести встречу между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты. Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть.

Наверное, такой матч вряд ли получится организовать в Европе. Возможно, можно будет сыграть в Саудовской Аравии. Я очень рад, что сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Две великие державы должны дружить. Буду рад, если отношения стран в спорте будут тесными», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеские встречи с национальными командами Замбии, Нигерии и Беларуси. 13 февраля пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.