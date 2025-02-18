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Дьяков: Карпин хочет попасть в клуб рангом выше и бороться за более высокие места

Дьяков: Карпин хочет попасть в клуб рангом выше и бороться за более высокие места
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Мне кажется, что Карпин хочет попасть в клуб рангом выше, чем «Ростов». Валерий Георгиевич очень долго работает в ростовском клубе, поэтому хочет бороться за более высокие места. «Ростову» очень тяжело конкурировать с топ-6 РПЛ даже с точки зрения финансов, и Карпину сложно постоянно работать с молодёжью.

Его желание уйти в команду уровнем выше — нормальное явление. Не думаю, что он полностью сосредоточится на сборной России, ведь наша команда не в тех условиях и играет только товарищеские матчи. Если бы были официальные встречи, тогда был бы смысл сосредоточиться на сборной, но неизвестно, когда Россия вернётся на международную арену. Тот интерес, который приписывают «Динамо» к Карпину, взят не из воздуха. Думаю, это идеальный вариант для Валерия Георгиевича», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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