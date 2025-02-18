«Ливерпуль» может потратить £ 200 млн на покупку двух футболистов летом — TEAMtalk

«Ливерпуль» планирует провести одно из самых масштабных летних трансферных окон за последние годы. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, одним из первых футболистов в шорт-листе мерсисайдцев является 19-летний защитник «Борнмута» Деан Хёйсен, в котором в клубе видят долгосрочную замену для 33-летнего Вирджила ван Дейка. В контракте испанского футболиста есть пункт о его досрочном расторжении за £ 50 млн (€ 60,5 млн).

Другой трансферной целью «Ливерпуля» является 25-летний форвард «Ньюкасла» Александер Исак. Клубы, желающие приобрести шведского футболиста, должны сделать предложение в размере £ 120-150 млн (€ 145-180 млн). Сам Исак не против перехода в стан «красных», если предоставится такая возможность.

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