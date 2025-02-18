Новым тренером «Реала» может стать Андони Ираола из «Борнмута» — Daily Mail

Мадридский «Реал» включил испанского специалиста Андони Ираолу, возглавляющего «Борнмут», в шорт-лист новых тренеров для команды в случае возможного ухода Карло Анчелотти из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ираола привлёк к себе внимание «сливочных» после того, как генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил о надежде на продолжение работы в клубе тренера Хаби Алонсо после текущего сезона. Подчёркивается, что интересы Ираолы и Алонсо представляет одно и то же агентство.

В «Реале» отмечают атакующий футбол, который ставит 42-летний специалист, а также результаты «Борнмута». После 25 туров чемпионата Англии «вишни» набрали 43 очка и занимают пятое место.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: