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Канчельскис: какая разница, совмещает Карпин работу в «Ростове» и сборной или нет

Канчельскис: какая разница, совмещает Карпин работу в «Ростове» и сборной или нет
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, как относится к тому, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин, помимо сборной, возглавляет ещё и «Ростов».

«Плохо ли для «Ростова», что Карпин совмещает посты? Сейчас ничего не идёт в минус. Мы сейчас где играем? Где находимся? Какая разница, совмещает он должности или нет. Когда мы будем играть на международной арене, тогда и поднимем этот вопрос.

Пока нет никакой разницы, совмещает Карпин работу или нет. Мы не играем в еврокубках, не играем на чемпионате мира. Когда нас вернут в международные соревнования, тогда и будем обсуждать этот вопрос», – приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появились слухи о возможном уходе Карпина из «Ростова» и его назначении в московское «Динамо».

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