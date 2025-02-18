Сёмин — о товарищеском матче России и США: если есть возможность, то надо проводить

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном товарищеском матче национальной команды России со сборной США.

«Если есть возможность проведения матча между сборными США и России, то надо проводить. В календаре сборной России есть окна, но будут ли доступны эти окна для сборной США? Большой вопрос.

Матч будет интересным и полезным. В эту игру не надо вмешивать политику. Встреча будет интересной с точки зрения игры», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеские встречи с национальными командами Замбии, Нигерии и Беларуси. 13 февраля пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.