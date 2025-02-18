«Бенфика» — «Монако»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Португалии. Встречу обслужит бригада шведских арбитров во главе с Гленном Нюбергом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Силва, Отаменди, Фернандес, Араужу, Баррейро, Кёкчю, Актюркоглу, Эурснес, Павлидис, Шельдеруп.

«Монако»: Маецки, Керер, Энрике, Элеби, Синго, Камара, Аклиуш, Бен-Сегир, Минамино, Диатта, Эмболо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит эту встречу из-за травмы приводящей мышцы.

Первый стыковой матч между командами закончился победой «Бенфики» со счётом 1:0. Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».