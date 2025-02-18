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«Я солгал вам». Гвардиола взял обратно свои слова, что шанс «Сити» победить «Реал» — 1%

«Я солгал вам». Гвардиола взял обратно свои слова, что шанс «Сити» победить «Реал» — 1%
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (19 февраля), а также прокомментировал ранее сказанные им слова, что вероятность победы «горожан» в этой игре со «сливочными» составляет 1%.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня остались невероятно приятные воспоминания об этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»]. Всегда остаются невероятно приятные воспоминания после того, как я приезжаю сюда. Но здесь никогда не было легко: ни когда я был футболистом «Барселоны», ни когда был тренером «Баварии» или «Манчестер Сити». Всегда было тяжело. Такова история, но удаётся сохранить хорошие воспоминания, приятные моменты.

Мои слова, что шансы «Сити» победить «Реал» составляют 1%? На этот раз я солгал вам (улыбается)», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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