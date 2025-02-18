«Милан» — «Фейеноорд»: Карранса сравнял счёт в большинстве

В эти минуты проходит ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются «Милан» и «Фейеноорд». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. На момент написания новости счёт в игре 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий «Фейеноорда» Хулиан Карранса на 73-й минуте сравнял счёт в матче с передачи Уго Буэно.
Первая стыковая встреча между «Миланом» и «Фейеноордом» закончилась победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. Отметим, что «россонери» завершили общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Фейеноорд» занял 19-е место. В активе команды 13 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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