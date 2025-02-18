«Динамо» и «Ростов» согласовали трансфер Данила Глебова за € 7 млн

«Динамо» и «Ростов» согласовали сумму трансфера за полузащитника Данила Глебова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма трансфера составит € 7+1 млн. € 5 млн будут выплачены сразу, € 2 млн – в рассрочку, ещё € 1 млн – заложен в бонусы. Медосмотр игрока, скорее всего, состоится завтра, 19 февраля.

Ранее о близости трансфера Глебова в «Динамо» сообщал «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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