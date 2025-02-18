«Никогда не понимал таких фраз». Гвардиола — о скандальном удалении Беллингема

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об удалении полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:1). Напомним, по версии судьи встречи, хавбек «сливочных» сказал ему «пошёл ты». «Реал» настаивает, что Беллингем крикнул «отвали».

«Мой английский хорош, но я никогда не понимал фраз «пошёл ты» или «отвали». Поэтому дайте мне ещё немного времени в Англии, чтобы я понял их более правильно.

Вам следует спросить у Джуди [Беллингема], каковы были его намерения: послать или сказать «отвали». Вот что действительно имеет значение. Возможно, вы можете напасть на кого-то с широкой улыбкой на лице, и тогда это уже не так уж и плохо, верно?!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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