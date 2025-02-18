Полузащитник «Реала» Вальверде ответил на критику болельщиков

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде обратился к болельщикам после критики в свой адрес, полученной после пресс-конференции во вторник, 18 февраля, перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в среду, 19 февраля.

«Не хочу, чтобы кто-то неправильно меня понял. Но прежде всего я хочу прояснить для наших фанатов: если сегодня я не говорю о судействе, от которого мы страдаем, то это только потому, что знаю себя и понимаю, что я должен сосредоточиться на завтрашнем дне.

Все видели, что происходит с нами в этой лиге, и я этого не забываю, но теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре, и я буду готов на 100%, как и всегда», — написал Вальверде в соцсети X (ранее Twitter).

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции раскритиковал испанских судей. Вальверде, в свою очередь, воздержался от комментариев на эту тему, чем вызвал недовольство болельщиков.