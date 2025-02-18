Дмитрий Сенников: я бы не сказал, что «Локомотив» прям провалил трансферное окно

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников прокомментировал трансферную кампанию московского «Локомотива» нынешней зимой. Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.

«Да не сказал бы, что прямо провалили трансферное окно. Просто у клуба такая стратегия, во многом рассчитывают на своих воспитанников. Пара позиций действительно требует усиления, но, видимо, найти достойных новичков так и не смогли. Зато своих лидеров сохранили – Сильянов и Тикнизян никуда не ушли. Сейчас у «Локомотива» хороший состав. Клуб тратит небольшие деньги, однако показывает хороший уровень», — приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.