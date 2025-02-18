Игрок «Акрона» получил перелом носа и сотрясение мозга в товарищеском матче с «Ростовом»

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал получил перелом носа и сотрясение мозга в товарищеском матче с «Ростовом» (1:0) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в телеграм-канале.

«По словам главного врача «Акрона» Руслана Засиева, Родригу получил перелом носа и сотрясение мозга: завтра игроку предстоит операция в местной клинике. Через неделю футболист сможет вернуться к тренировкам в специальной защитной маске. Желаем Родригу скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.

Эшковал получил удар головой от соперника после столкновения в центре поля в концовке матча. Футболист покинул поле на носилках.