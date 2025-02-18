«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» в ответном стыковом матче и не вышел в плей-офф ЛЧ

Закончился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Милан» и «Фейеноорд». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Уже на первой минуте нападающий «Милана» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 51-й минуте защитник хозяев Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве. На 73-й минуте нападающий «Фейеноорда» Хулиан Карранса сравнял счёт во встрече.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.