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Милан — Фейеноорд, результат матча 18 февраля 2025, счёт 1:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» в ответном стыковом матче и не вышел в плей-офф ЛЧ
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Закончился ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Милан» и «Фейеноорд». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Хименес – 1'     1:1 Карранса – 73'    
Удаления: Эрнандес – 51' / Рид – 90+7'

Уже на первой минуте нападающий «Милана» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 51-й минуте защитник хозяев Тео Эрнандес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и оставил свою команду в меньшинстве. На 73-й минуте нападающий «Фейеноорда» Хулиан Карранса сравнял счёт во встрече.

Первый стыковой матч между «Миланом» и «Фейеноордом» закончился победой команды из Нидерландов со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Фейеноорд» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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