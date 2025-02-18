В Испании началось расследование в отношении судьи, удалившего Беллингема — AS

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) инициировала официальное расследование деятельности судьи Хосе Мунуэры Монтеро, осуществляемой им вне футбола. Об этом сообщает AS.

По информации источника, расследованию подверглась консалтинговая компания, учредителем которой является Монтеро. В число её клиентов могут входить Ла Лига, УЕФА и некоторые клубы – как из Испании, так и из Европы.

Подчёркивается, что специальный комитет RFEF начал расследование в отношении судьи на предмет потенциального конфликта интересов. При условии, что против Монтеро будет возбуждено дело, он может подвергнуться санкциям в виде штрафа в размере € 100 тыс., а также дисквалификации сроком до пяти лет.

Напомним, в матче 24-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Осасуной» (1:1) Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему за оскорбление судьи. Кроме того, он назначил пенальти в ворота «Реала».

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