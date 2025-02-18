Чернышов — о работе в «Спартаке»: мои поступки были больше мальчишескими, чем разумными

Российский тренер Андрей Чернышов ответил на вопрос, жалеет ли он, что возглавил московский «Спартак» слишком рано.

— Не жалеете, что так рано возглавили «Спартак»?

– Если бы Андрею Чернышову в том возрасте дать мозги сегодняшнего Андрея Чернышова, наверное, всё было бы по-другому. Но тогда эмоции захлестнули. Я бы, конечно, по-другому раздумывал, анализировал и иначе подходил к этому вопросу. Но тогда, вы представьте: мне 34 года, я только начал работать тренером, возглавлял юношескую сборную России несколько месяцев, потом молодёжная команда, и тут такое предложение. Думаю, любому человеку вскружило бы голову. Тем более я не знал всей ситуации: кто возглавляет клуб, какая там обстановка. Шашки наголо, всё умею, могу, знаю. Конечно, мальчишества было больше в моих поступках, чем разумности.

Мы не знаем, как сложилась бы жизнь, если бы я не принял то предложение. Может быть, вообще ничего не было бы. Сожалеть о чём-то не стоит. Это не в моих правилах, — приводит слова Чернышова «Спорт день за днём».

Андрей Чернышов стал главным тренером московского «Спартака» в 2003 году. На тот момент специалисту было 34 года.