«Оставьте его в покое!» Гвардиола — о расследовании работы судьи, удалившего Беллингема

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал оставить в покое главного судью матча 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной» (1:1) Хосе Мунуэру Монтеро, который в этой игре удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема и назначил пенальти в пользу соперника «Королевского клуба».

«Я читал, что ведётся расследование [в отношении Монтеро]… ух ты! Ну же, оставьте его [судью] в покое. Оставьте его в покое, ведь это лучшее, что можно сделать. Оставьте его в покое!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что специальный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Монтеро. Судья является учредителем консалтинговой компании, предположительно работающей с Ла Лигой и европейскими клубами. Как итог, ведётся расследование на предмет потенциального конфликта интересов.

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