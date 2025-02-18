Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оставьте его в покое!» Гвардиола — о расследовании работы судьи, удалившего Беллингема

«Оставьте его в покое!» Гвардиола — о расследовании работы судьи, удалившего Беллингема
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал оставить в покое главного судью матча 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной» (1:1) Хосе Мунуэру Монтеро, который в этой игре удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема и назначил пенальти в пользу соперника «Королевского клуба».

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Я читал, что ведётся расследование [в отношении Монтеро]… ух ты! Ну же, оставьте его [судью] в покое. Оставьте его в покое, ведь это лучшее, что можно сделать. Оставьте его в покое!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что специальный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование внефутбольной деятельности Монтеро. Судья является учредителем консалтинговой компании, предположительно работающей с Ла Лигой и европейскими клубами. Как итог, ведётся расследование на предмет потенциального конфликта интересов.

Материалы по теме
В Испании началось расследование в отношении судьи, удалившего Беллингема — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android