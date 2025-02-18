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Гордеев — об Алеррандро: хорошо, что ЦСКА удалось купить нападающего

Гордеев — об Алеррандро: хорошо, что ЦСКА удалось купить нападающего
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Бывший главный тренер «Анжи», «Торпедо» и «Сатурна» Андрей Гордеев высказался о переходе бразильского нападающего Алеррандро в московский ЦСКА.

— ЦСКА подписал контракт с нападающим Алеррандро. Как оцениваете такое усиление?
— Такой шаг вытекает из логики. Хорошо, что армейцам удалось купить нападающего. Он необходим. Клуб не отстаёт от своих конкурентов, и это радует. Команда находится в гонке, — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

О переходе Алеррандро ЦСКА объявил накануне, 17 февраля. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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