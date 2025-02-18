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Игрок «Зенита» Ду Кейрос переходит в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды — Globo

Игрок «Зенита» Ду Кейрос переходит в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды — Globo
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25-летний полузащитник «Зенита» Ду Кейрос находится в шаге от перехода в бразильский клуб «Спорт Ресифи» на правах аренды. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, на текущий момент стороны обсуждают окончательные детали сделки.

Ду Кейрос является футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2023 года. В конце минувшего года полузащитник вернулся из аренды в «Гремио», в которой находился с прошлого февраля. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Ду Кейрос Подробнее
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