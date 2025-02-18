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УЕФА отстранил судью Монтеро, удалившего Беллингема в матче «Реала» с «Осасуной» — Marca

УЕФА отстранил судью Монтеро, удалившего Беллингема в матче «Реала» с «Осасуной» — Marca
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присоединился к отстранению испанского судьи Хосе Мунуэры Монтеро от работы на матчах. Об этом сообщает Marca.

После игры 24-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Осасуной» (1:1), в котором Монтеро удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема и назначил пенальти в пользу хозяев, в СМИ появилась информация, что 41-летний арбитр не получит назначения на игры 25-го тура Примеры. Кроме того, сообщалось о начале расследования внефутбольной деятельности Монтеро, из-за которой ему может грозить отстранение от футбола сроком до пяти лет.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

По информации Marca, УЕФА не будет назначать этого испанского судью на матчи до тех пор, пока в его отношении ведётся указанное расследование. Сообщается, что в ближайшее время Монтеро выступит с заявлением, в котором представит свой взгляд на ситуацию.

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